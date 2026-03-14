今年1月に14歳年下の俳優、細谷祐介さん（31）と電撃婚を発表した女優の伊藤歩さん（45）が「私の推し」との密着ツーショットを公開し、ネット上で話題となっています。【写真】「私の押しのGenseiくん」密着2ショットにファン驚き伊藤さんは「みなさま、Netflix『ボーイフレンド』シーズン1 観られました？」と書き出して、「ご出演されている、私の押しのGenseiくん」「推しだと騒いでいたら、なんと同じ事務所に所属になっ