犬が寝ているときにしてはいけない「絶対NG行為」5選 1.無理やり起こして触る・抱っこする 愛犬が丸まって眠っている姿はとても可愛らしく、ついついなでたり抱き上げたりしたくなるものです。しかし、深い眠りについているときに突然触られると、犬は反射的に「敵に襲われた！」と勘違いしてパニックになることがあります。 これが繰り返されると、家の中でも安心して眠れなくなり、常に周囲を警戒する神経質な性格になって