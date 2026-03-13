犬が寝ているときにしてはいけない「絶対NG行為」5選

1.無理やり起こして触る・抱っこする

愛犬が丸まって眠っている姿はとても可愛らしく、ついついなでたり抱き上げたりしたくなるものです。しかし、深い眠りについているときに突然触られると、犬は反射的に「敵に襲われた！」と勘違いしてパニックになることがあります。

これが繰り返されると、家の中でも安心して眠れなくなり、常に周囲を警戒する神経質な性格になってしまうかもしれません。どれだけ可愛くても、寝ているときは「見るだけ」に留めて、自分から起きてくるまでそっと見守ってあげることが、飼い主としての優しさです。

2.大きな音を立てる（掃除機やテレビの音など）

犬の聴力は人間の何倍も優れており、人間にとっては気にならない程度の音でも、犬には大きな衝撃として伝わります。特に寝ているときに、すぐそばで掃除機をかけたり、大音量でテレビをつけたりするのは控えましょう。

突然の大きな音で飛び起きることが繰り返されると、心臓に負担がかかったり、音に対して極端に臆病になったりすることがあります。掃除機をかける際は愛犬を別の部屋に移動させるか、起きている時間帯に済ませるなど、静かに眠れる環境を優先してあげてください。

3.フラッシュをたいて写真を撮る

寝顔を思い出に残したい気持ちはよくわかりますが、カメラやスマートフォンのフラッシュは厳禁です。犬の目は光に非常に敏感で、暗い場所や寝ているときに強い光を浴びると、目に大きなダメージを与える恐れがあります。

また、まぶしさで無理やり起こされることは、犬にとって非常に強い不快感を伴うストレスになります。もし写真を撮りたいのであれば、フラッシュをオフにし、シャッター音が出ない設定にして、少し離れた場所から静かに撮影するように心がけましょう。

4.至近距離でじっと見つめ続ける

犬の世界において、相手をじっと見つめる行為は「敵意」や「威嚇」を意味することがあります。飼い主が愛情を込めて見つめていたとしても、ふと目を覚ました愛犬が目の前に大きな顔や目を見つけると、威圧感や恐怖を感じてしまいます。

リラックスして眠っているときに、誰かの視線を常に感じている状態は、決して安眠できる環境ではありません。愛犬と目が合ったときに安心させてあげるのは良いことですが、寝ている間は視線を送りすぎず、自然に過ごさせてあげることが大切です。

5.寝ている場所を勝手に移動させる

「ここでは邪魔だから」と、寝ている犬を抱きかかえて別の場所に運んでしまうのは避けましょう。犬は自分なりに「ここが一番落ち着く」「今はここが涼しい」と考えて寝場所を選んでいます。

それなのに、寝ている間に場所が変わってしまうと、目が覚めたときに混乱し、自分の居場所に不安を感じるようになってしまいます。どうしても移動させたい理由がある場合は、優しく名前を呼んで自発的に起きるのを待ち、誘導してあげるようにしましょう。

なぜ寝ているときに邪魔をしてはいけないの？

犬の睡眠は、体の疲れを取るだけでなく、脳の情報を整理したり、病気に負けないための免疫力を高めたりする非常に重要な時間です。特に子犬や老犬にとっては、成長や健康維持のために成犬以上の睡眠時間が必要になります。

睡眠を邪魔されることでストレスがたまると、自律神経が乱れて下痢や食欲不振といった体調不良を引き起こすことも珍しくありません。

また、眠りを妨げられ続けることで攻撃的になり、普段はやさしい犬が突然噛みついてしまうといったトラブルの原因にもなります。愛犬が健康で長生きするためには、質の良い睡眠をしっかりと守ってあげることが食事や散歩と同じくらい重要です。

熟睡をサポートするために飼い主ができること

愛犬が安心して熟睡するためには、まず「寝ているときは絶対に邪魔されない」という安全を保証してあげることが大切です。ケージやベッドは、家族が頻繁に行き来する動線を避け、部屋の隅などの落ち着ける場所に設置しましょう。

また、小さな子供がいる家庭では、「ワンちゃんが寝ているときは触らない」というルールを家族全員で共有し、徹底することが必要です。夏場は涼しく、冬場は暖かく過ごせるよう温度管理にも気を配りましょう。

飼い主が穏やかに見守ってくれる環境があれば、犬は心からリラックスして深い眠りにつくことができ、それが結果として心身の健康と、飼い主への深い信頼関係につながります。

まとめ

愛犬への愛情表現は、なでたり遊んだりすることだけではありません。ぐっすり眠っているときは、その時間を大切に守ってあげることも立派な愛情です。

睡眠不足は万病のもと。愛犬が一日でも長く健康でいられるよう、寝ているときはそっと見守り、静かな環境を作ってあげましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)