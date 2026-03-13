松村沙友理さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【コストコ】日用品や健康食品など！いつもより控えめな購入品紹介』という動画を投稿。動画では、松村さんがコストコでの購入品を紹介してくれました。【関連】【サイゼリヤ】松村沙友理が「1番美味しい」と熱弁する“唯一無二”のデザート「革命児です」その中で、松村さんが「私の大好きなゴボチ！」と披露した商品がこちら！■ゴボチ この投稿をInstagramで見るゴボチGOBOC