「健康的なおやつとして」腸活にもなる♪松村沙友理のおすすめチップス「めっちゃ美味しい！」

松村沙友理さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【コストコ】日用品や健康食品など！いつもより控えめな購入品紹介』という動画を投稿。動画では、松村さんがコストコでの購入品を紹介してくれました。

その中で、松村さんが「私の大好きなゴボチ！」と披露した商品がこちら！

■ゴボチ

デイリーマーム / ゴボチ プレーン 税込280円（公式サイトより）

食物繊維たっぷりの国産ごぼうを使った、無添加ごぼうチップス。

とってもヘルシーなごぼうを素揚げし、特製の出し醤油でシンプルに味付けられているんだそう。

おやつとして、おつまみとして、またサラダに乗せたり、アイディア次第でいろいろな食べ方ができます♪

松村さんは、コストコの店舗にて、大容量の12袋入りのものを購入されていました。

■健康と美味しさを両立したお菓子

松村さんは、「宮崎のお菓子なんですけど、私宮崎が大好きで、『アナザースカイ』（日本テレビ）でも宮崎行かせていただいたぐらい、宮崎大好き女なんですけど、宮崎のほうで有名なお菓子」「こっちのスーパーにも実は普通に売ってるんですよ」とコメント。

続けて、「これめっちゃ美味しいんですよね」「これ本当におすすめ」「だって、ごぼうってめっちゃ体にいいし、腸活にもすごくいいので、ごぼうがめっちゃ大好きなんですけど、これ、体にいいだけじゃなくて、めっちゃ美味しい！」と魅力を熱弁。

そして、袋を開けて「ああ〜いい香り」「出汁醬油っぽい香り」「出汁の感じが強いですね」と笑顔を見せ、一枚つまみ「こうやって、まんま食べるのも美味しいけど、あとはサラダに乗せたりとか、ここ（商品）に書いてあるのは、おうどんに乗せるとか、あとおにぎりに混ぜるのもいいらしいです。なんでも使えるみたいですね」「健康的なおやつとしてよく食べます」と教えてくれました。

■動画もチェック

動画では、松村さんが他にもたくさんの購入品を紹介しています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね♪