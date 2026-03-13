みなさん、こんにちは。十束おとはです。私の趣味のひとつが映画鑑賞なのですが、2026年も引き続きたくさんの作品の魅力に触れています。そんな中で、早くも今年で1番かもしれない……！と思った作品に出会ったのでぜひ紹介させてください。3月20日(金・祝)から公開予定の『プロジェクト・ヘイル・メアリー』です。まずは、あらすじを紹介します。未知の原因によって太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生。このままでは地球の気