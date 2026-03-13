Áá¤¯¤â2026Ç¯¥Ù¥¹¥È¸õÊä¡ª ¡È±§Ãè¤È°¦¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¶»¥¢¥Ä±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¡Ù¡Ê½½Â«¤ª¤È¤Ï¡Ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£½½Â«¤ª¤È¤Ï¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¼ñÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬±Ç²è´Õ¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤â°ú¤Â³¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Áá¤¯¤âº£Ç¯¤Ç1ÈÖ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª¤È»×¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¼¤Ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)¤«¤é¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¤ÃÎ¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÃÏµå¤Îµ¤²¹¤ÏÄã²¼¤·¿ÍÎàÌÇË´¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢Í£°ì¤Î´õË¾¤Ï11.9¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ë¤¿¤À¤Ò¤È¤ÄÌµ»ö¤ÊÀ±¤Ë¸þ¤«¤¤¤½¤ÎÆæ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¡É¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¡ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢±§Ãè¤Ø¤ÎÊÒÆ»ÀÚÉä¤ò°®¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡È¤·¤¬¤Ê¤¤Ãæ³Ø¹»¤Î²Ê³Ø¶µ»Õ¡É¥°¥ì¡¼¥¹¡Ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡Ë¡£
±§Ãè¤Î²Ì¤Æ¤Î¸ÉÆÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥°¥ì¡¼¥¹¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÊìÀ±¤Î´íµ¡¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ò¤È¤êÊ³Æ®¤¹¤ë¾®¤µ¤¯¤ÆÍ¦´º¤Ê°ÛÀ±¿Í¥í¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡£»Ñ·Á¡¢¸ÀÍÕ¤â°ã¤¦Æó¿Í¤¬¡¢²Ê³Ø¤ò¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ËÄ©¤à±§ÃèºÇÂç¤ÎÆñÂê¡£¤ä¤¬¤Æ°é¤Þ¤ì¤ëÍ§¾ð¤ÎÀè¤Ç¡¢Æó¿Í¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡½¡½¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø²ÐÀ±¤Î¿Í¡Ù¤¬±Ç²è¡Ø¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥£¥¢¡¼¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡£
»ä¤Ï¡É±§Ãè¤È°¦¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¤Þ¤µ¤Ë±§Ãè¤È°¦(Í§¾ð)¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»î¼Ì¤Ë¤ÆÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÅÓÃæ¤«¤é¶»Ç®Å¸³«¤¹¤®¤Æ¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤À¤·¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤ê»×¤ï¤ºÇï¼ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤¹¤°¤Ë½ñÅ¹¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¸¶ºî¤òÇã¤¤¤Ë¤¤¤¯¤Û¤ÉÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Á¤Ê¤ß¤ËÍ½¹ðÊÔ°Ê¾å¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤È¸÷¤Î¿À¡¹¤·¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤Þ¤ºº£ºî¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤Ê±§Ãè¤ä¡¢¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¹æ¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¡¢³Æ½ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë°õ¾ÝÅª¤Ç¿À¡¹¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤ë¸÷¤Î±é½Ð¡¢¥í¥Ã¥¡¼¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¤É¤Î½Ö´Ö¤â¿´Ìö¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤Ç¶áÇ¯¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±ÇÁü¤âCG´¶¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤º¡¢¼«Á³¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò»È¤ï¤º¡¢LEDÇØ·Ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä¡£
±§Ãè¤Î¿¼Éô¤ä¥í¥Ã¥¡¼¤È½Ð²ñ¤¦ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¡¢»ä¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¨¤ëSF¤À¤±¤ì¤É¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½øÈ×°Ê¹ß¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°±é¤¸¤ë¥°¥ì¡¼¥¹¤È¥í¥Ã¥¡¼¤Î¤ß¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬Á´¤¯ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó±ÇÁü¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡É¤â¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¡É¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤ÏIMAX·Á¼°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒIMAX¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç°µÅÝÅª±ÇÁüÈþ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤é¡¢É¬¤ºIMAX¤Ç´Ñ¤è¤¦¤Èº£¤«¤é¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¥í¥Ã¥¡¼¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·
¥°¥ì¡¼¥¹¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥í¥Ã¥¡¼¡£´ä¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÇÂ¤Ï5ËÜ¡¢´é¤Ï¤Ê¤¤¡£±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²Ä°¦¤¤¡£Âº¤¹¤®¤ÆÎÞ¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤¼¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÉ½¾ðË¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥í¥Ã¥¡¼¤Ï¥°¥ì¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ä¤¿¤Á¤ò¤âÌ¥Î»¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤¬ÂÇ¤Á²ò¤±¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢Æ±¤¸²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î·èÃÇ¡¢¤É¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥í¥Ã¥¡¼¤¬·òµ¤¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¦µ¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤ª¤ê»ä¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤ÒÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¤ÎÍ¦»Ñ¤È²Ä°¦¤µ¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
£¼ç¿Í¸ø¥°¥ì¡¼¥¹¤È¶¦¤Ë²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë±§Ãè¤ØÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¡ªÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤É¤¤É¤
Êª¸ìËÁÆ¬¡¢¥°¥ì¡¼¥¹¤Ï±§Ãè¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤¹¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£´ÑµÒ¤Î»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸¤¯²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÊª¸ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥ì¡¼¥¹¤¬µ²±¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ê¤¬¤éº£¤ÎÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÉÂÎ¸³¤·Ë×Æþ¤Ç¤¤ëÅÀ¤âº£ºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢²Ê³Ø¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¡¢°Û¾ï¸½¾Ý¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ææ¤ò²Ê³Ø¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥´¥ê¥´¥ê¤ÎÊ¸·Ï¤Ê¤Î¤ÇÆæ²ò¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ê³Ø¤ËÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥¹¤È¶¦¤ËÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹³Ú¤·¤µ¤âÂÎ¸³¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥°¥ì¡¼¥¹¤È¶¦¤Ë±§Ãè¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°Ê¾å¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬ËÜÅö¤Ë¶»Ç®¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¤Î·ëËö¤â»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÈà¤é¤ÎÎ¹¤Î·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
±ÇÁüÂÎ¸³¤â¤·¤Æ¤â¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤³¤Î1ËÜ¡ª¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¡Ù
3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«
¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
(¼¹É®¼Ô: ½½Â«¤ª¤È¤Ï)