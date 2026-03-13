マクドナルドの人気メニュー「ハッピーセット」に、水遊びやお風呂遊びが楽しめる「ドラえもん」のおもちゃが登場。『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観が楽しめる全6種類のおもちゃがラインナップされます☆ マクドナルド ハッピーセット「ドラえもん」  価格：510円(税込)〜販売期間：2026年3月20日(金)〜約3週間(予定)第1弾：2026年3月20日(金)〜3月26日(木)「ドラえもん」のおもちゃ全3種第2