マクドナルドの人気メニュー「ハッピーセット」に、水遊びやお風呂遊びが楽しめる「ドラえもん」のおもちゃが登場。

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観が楽しめる全6種類のおもちゃがラインナップされます☆

マクドナルド ハッピーセット「ドラえもん」

価格：510円(税込)〜

販売期間：2026年3月20日(金)〜約3週間(予定)

第1弾：2026年3月20日(金)〜3月26日(木) 「ドラえもん」のおもちゃ全3種

第2弾：2026年3月27日(金)〜4月2日(木) 「ドラえもん」のおもちゃ全3種

第3弾：2026年4月3日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

※品切れの場合、過去販売したおもちゃなどが配布される場合があります

※おもちゃは選べません

種類：「ドラえもん」のおもちゃ全6種

販売時間 ： 全営業時間中

販売店舗： 全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

ハッピーセット「ドラえもん」は、2026年2月27日より公開中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにした、全6種類のおもちゃです。

1983年に公開され『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛されてきた『ドラえもん のび太の海底鬼岩城』

40年以上の時を経て、2026年に『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』として、新たに生まれ変わり、現在大ヒット上映中です。

本作のカギとなる、映画に登場するキャラクター「水中バギー」や、ひみつ道具の「オイシーン貝」「カメレオンぼうし」などをモチーフに、映画の舞台である海底の世界観に合わせた、水遊びやお風呂遊びが楽しめるおもちゃを中心に、さまざまな仕掛けのおもちゃがラインナップされます。

「くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー」は「ドラえもん」の顔の向きを変えることで、バギーの進行方向が変わる仕組みのおもちゃです。

おもちゃの形や向きをよく観察し、「どちらに進むかな？」と考えながら遊ぶことで、図形・空間の認識を楽しく育みます。

水の性質に触れて学べる「おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー」は、水の流れ方が変わる仕組みを体験し、学ぶことができるおもちゃ。

また、浮力で遊べる「めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター」は、水に浮く・沈むといった違い(自然科学)を体験しながら、試して考える力を育みます。

「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」では、海底で活躍するドラえもんやのび太たちの物語を想像しながら水遊びが楽しめるのもポイント。

遊びながら学べる体験が詰まったおもちゃが、映画とあわせて楽しめます☆

ハッピーセット「ドラえもん」第1弾

販売期間：2026年3月20日(金)〜3月26日(木)

種類：「ドラえもん」のおもちゃ全3種

3月20日から発売される「ドラえもん」のおもちゃ第1弾。

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』に登場するひみつ道具デザインなど3種類が展開されます。

おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー

「おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー」は、映画に登場するひみつ道具「オイシーン貝」のおもちゃ。

おもちゃを水中に入れ、外に出して遊びます。

貝殻の上部の穴を指で押さえると水が止まり、指を離すと下からシャワーのように水が出る仕掛けです。

みんなでとびだせ！ドラえもんのウォータースライダー

水がなくても遊べる「みんなでとびだせ！ドラえもんのウォータースライダー」

「ドラえもん」たちが乗ったパーツを滑らせて遊ぶおもちゃです。

滑り台の上から水を注ぐとよく滑るほか、滑り台の角度を変えて遊ぶことができます。

くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー

水兵帽をかぶった「ドラえもん」が運転する「くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー」

映画に登場するキャラクター、「水中バギー」とドラえもんの手転がしで遊ぶバギーカーのおもちゃです。

「ドラえもん」の首の向きを左右・正面に変えると、進む方向が変わります。

ハッピーセット「ドラえもん」第2弾

販売期間：2026年3月27日(金)〜4月2日(木)

種類：「ドラえもん」のおもちゃ全3種

タケコプターやどこでもドアのおもちゃも登場する、3月27日からの第2弾。

「のび太」たちも登場する「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」もラインナップされます。

めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター

「ドラえもん」をのせた「めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター」

水中に入れ、手を離すと、タケコプターで飛んでいるように勢いよく浮き上がるおもちゃです。

バランスをとりながら水面に浮かばせて遊ぶこともできます。

ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア

「どこでもドア」をモチーフにした「ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア」

ドアを開けると冒険を楽しむ様子が描かれたイラストが見られます。

ドアを閉めてスイッチを上向き(または下向き)にし、再度開けると、中のイラストが変わる仕様です。

みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい

「ドラえもん」「のび太」たちが登場する「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」

ディスク・帽子の形のケース・ポイのセットのおもちゃです。

ディスクを水に浮かべ、ポイを使ってすくい、ひみつ道具「カメレオンぼうし」の上に乗せて遊びます。

ハッピーセット「ドラえもん」第3弾

販売期間：2026年4月3日(金)〜

4月3日からの第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つを配布。

どのおもちゃが出てくるかは開封するまでのお楽しみです。

マクドナルドの店内放送にドラえもんとのび太が登場

配信期間：2026年3月20日(金) 〜4月9日(木)

配信時間：平日15:00〜21:59、土日祝日9:00〜21:59(毎時00 分〜放送)

マクドナルド店内で楽しめる店内放送に「ドラえもん」と「のび太」が登場。

「ドラえもん」と「のび太」が楽しくお話をしたり、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』に関するクイズや、ロックバンド「sumika」が本作のために書き下ろした主題歌「Honto」が配信されます。

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観が楽しめるおもちゃ全6種。

マクドナルドのハッピーセット「ドラえもん」は、2026年3月20日より販売開始です☆

※各おもちゃは、数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります。その場合は代わりのおもちゃなどが提供されます

※おもちゃは選べません

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量のご注文も遠慮ください

