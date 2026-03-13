天王寺動物園（大阪市天王寺区）は、3月11日にマレーシアゾウ3頭を新たに迎えたと発表しました。 【写真を見る】8年あまりの「ゾウ不在」解消天王寺動物園に新たに3頭のマレーシアゾウ検疫期間を経てお披露目へ 同園では、2018年に「ラニー博子」が死んで以降、“ゾウ不在”の状態が続いていました。約8年ぶりにゾウが観覧できるようになります。 検疫期間を経てお披露目する予定だということで、お披露