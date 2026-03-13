天王寺動物園（大阪市天王寺区）は、3月11日にマレーシアゾウ3頭を新たに迎えたと発表しました。

【写真を見る】8年あまりの「ゾウ不在」解消 天王寺動物園に新たに3頭のマレーシアゾウ 検疫期間を経てお披露目へ

同園では、2018年に「ラニー博子」が死んで以降、“ゾウ不在”の状態が続いていました。約8年ぶりにゾウが観覧できるようになります。

検疫期間を経てお披露目する予定だということで、お披露目日は改めて発表するということです。

3頭の情報は以下の通りです。

KELAT＜クラッ＞



①KELAT＜クラッ＞

性別：オス

保護年月日：2011年1月8日

保護時年齢：5歳、現在年齢：20歳

体長：360cm、体高：250cm、体重：2560kg、キバ：95cm

DARA＜ダラ＞



②DARA＜ダラ＞

性別：メス

保護年月日：2012年10月15日

護時年齢：1歳、現在年齢：14歳

体長：335cm、体高：230cm、体重：2165kg

AMOI＜アモイ＞



③AMOI＜アモイ＞

性別：メス

保護年月日：2018年8月1日

保護時年齢：2歳、現在年齢：9歳

体長：310cm、体高：183cm、体重：1280kg