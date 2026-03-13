8年あまりの「ゾウ不在」解消 天王寺動物園に新たに3頭のマレーシアゾウ 検疫期間を経てお披露目へ
天王寺動物園（大阪市天王寺区）は、3月11日にマレーシアゾウ3頭を新たに迎えたと発表しました。
【写真を見る】8年あまりの「ゾウ不在」解消 天王寺動物園に新たに3頭のマレーシアゾウ 検疫期間を経てお披露目へ
同園では、2018年に「ラニー博子」が死んで以降、“ゾウ不在”の状態が続いていました。約8年ぶりにゾウが観覧できるようになります。
検疫期間を経てお披露目する予定だということで、お披露目日は改めて発表するということです。
3頭の情報は以下の通りです。
KELAT＜クラッ＞
①KELAT＜クラッ＞
性別：オス
保護年月日：2011年1月8日
保護時年齢：5歳、現在年齢：20歳
体長：360cm、体高：250cm、体重：2560kg、キバ：95cm
DARA＜ダラ＞
②DARA＜ダラ＞
性別：メス
保護年月日：2012年10月15日
護時年齢：1歳、現在年齢：14歳
体長：335cm、体高：230cm、体重：2165kg
AMOI＜アモイ＞
③AMOI＜アモイ＞
性別：メス
保護年月日：2018年8月1日
保護時年齢：2歳、現在年齢：9歳
体長：310cm、体高：183cm、体重：1280kg