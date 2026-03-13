車が燃えながら走っている―― 12日夜、焼き芋の移動販売のトラックから火が出て、骨組みだけを残して全焼しました。 ＜写真を見る＞全焼した車両の様子 炎を上げながら走行し、駆け込んだ先は消防署でした。 12日午後9時50分ごろ、熊本市中央区で「車が燃えながら走行している」と、複数の119番通報がありました。 消防によりますと、70代の男性が運転するトラックから火が出て、約1時間後に消し止められましたが