日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１３日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝での日本の対戦相手がベネズエラに決まったことを報じた。番組では１２日（日本時間１３日）、侍ジャパンが決戦の地・米フロリダ州マイアミのローンデポパークで全体練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手（３１）がライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板したことを映像とともに伝えた。