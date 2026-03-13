【モデルプレス＝2026/03/13】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが、週刊誌『FRIDAY』（講談社）初の雑誌連載をスタートした。【写真】32歳元NHK美人アナ、先輩アナとの仲良し2ショット◆中川安奈「FRIDAY」初の雑誌連載スタート3月13日発売号の同誌から開始した連載名は「中川安奈のFRIDAY Report」。フリー1年目の中川が各界の著名人にインタビューし、そこで得た学びを読者と共有していく内容となっている。◆