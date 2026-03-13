ここ数年で生成AIの急速な進化と普及が進む中、次のメガトレンドとして注目されているのが「AIエージェント」だ。加速度的に進むAIの進化はどこへ向かうのか。日本企業はこの大波に乗ることができるのか。AIなど先進テクノロジーの専門家であるガートナージャパンの亦賀忠明氏に聞いた。（取材・文・撮影／嶺 竜一）「AI活用」という言葉はもう使うべきではない「AIを活用する」ことは現代社会における必須のスキル――。現在、多