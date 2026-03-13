「彼こそが真のスーパースターだと思っている。対戦できることを心から楽しみに」WBCベネズエラ代表のロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）は12日（日本時間13日）、ローンデポパークで行われた公式練習に参加した。野球日本代表「侍ジャパン」と対戦する14日（同15日）の準々決勝に向け、「ベネズエラの人たちに多くの喜びを届けたいと思っている。土曜日の試合はファンにとって最高のショーになると信じている」と意気