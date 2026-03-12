大分県竹田市のくじゅう花公園では、花の植え付け作業が本格化しています。 【写真を見る】「くじゅう花公園」で植え付け本格化ネモフィラ8万株を準備大分 標高850メートルに位置する竹田市の「くじゅう花公園」では、春の観光シーズンに向けて準備が進められています。 12日は職員6人がネモフィラの苗およそ8000株を一つ一つ手作業で植えていきました。ネモフィラは寒さに比較的強い品種で、春に澄んだ水色の