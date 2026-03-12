がれきの中に残された破壊された車両＝11日、米イリノイ州アロマパーク/Armando L. Sanchez/Chicago Tribune/TNS/Getty Images（CNN）米中西部で10日夜から11日にかけて、竜巻や巨大なひょうを伴う嵐が発生し、少なくとも2人が死亡した。嵐の脅威はまだ去っていない。11日夜には、メキシコ湾岸から中部大西洋岸にかけて、5000万人超が激しい雷雨に見舞われる恐れがある。竜巻の危険も10日ほど深刻ではないものの、なお残っている。