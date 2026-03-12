モデルで女優の山下リオ（33）が12日、Xを更新。あわや大惨事となりかねなかった出来事についてつづった。山下は「さっき自転車乗ってて、信号無視の車に突っ込まれそうになった」と書き出し、「あと数秒家を早く出てたら死んでたかもと思うと、しばらく動けなくなってた」と、ぼう然とした様子を振り返った。続けて「全部スローモーションに見えて、運転手がおじいちゃんだったの確認したんだけども、、、」と危険走行する車の運