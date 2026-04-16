１６日午後、長野県上田市古里の市道で男性（８０）が運転する自転車に、乗用車が後ろから追突する事故がありました。警察などによりますと、この事故で男性は頭などを強く打ち意識不明の状態で上田市内の病院に搬送されましたが、約２時間４０分後に死亡が確認されました。車を運転していた男性（７７）にけがはありませんでした。現場は幅約６メートルの市道で事故当時、自転車は道路の真ん中あたりを走っていたところ後