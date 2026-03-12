お笑いコンビ「レインボー」の池田直人（32）が、11日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。人気芸人の“裏の顔”を暴露した。同番組で、相方のジャンボたかおから、自身の夜遊び事情を暴露された池田。たかおは“港区女子”からDMでタレ込まれたという池田の情報を紹介し、池田を「六本木のラストエンペラー」と呼んでいることを打ち明けた。そんな池田は「最近聞いてるのが」と切り出し