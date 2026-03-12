先日、2026年の「ネコノミクス（猫の経済効果）」が約2兆9,488億円に上るという試算が発表された。【写真】猫も参加できるユニークな「猫パンチ募金」SNS上でも「猫」は大きな影響力を持つため、2026年の2月22日「猫の日」も多くの企業が「猫」に関する商品の販売やイベントを開催。だが、環境省も「室内飼育」を推奨している愛玩動物である「猫」を、安易に外に連れ出すことを推奨するイベントも多く、愛猫家や獣医師らから「利益