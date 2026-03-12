“館様”に「お泊まり愛」報道が２月25日、ニュースサイト『女性セブンプラス』が、『Snow Man宮舘涼太（32）と日本テレビアナウンサー・黒田みゆ（27）の「お泊まり愛」を報じた。宮舘といえば、ロイヤルな雰囲気を醸し出していることから「舘（だて）様」の愛称で親しまれており、王子様キャラが定着している。そんな彼の熱愛報道を受けて、ファンたちはすっかり意気消沈してしまっているようだ。『女性セブン』（小学館）の取