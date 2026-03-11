日本ハム、巨人、中日で活躍した中田翔さんが１１日放送の日本テレビ系特番「ＷＢＣ詳報『独占公開』侍Ｊ激闘の舞台裏映像！」（午後７時）に出演。ＷＢＣ決勝ラウンドでの侍ジャパンの大砲の爆発に太鼓判を押す一幕があった。この日の番組では、１０日のチェコ戦の８回に完全復活を告げる満塁弾を放った村上宗隆（ホワイトソックス）の豪快なバッティングを映像で回顧。決勝ラウンドでの村上について聞かれた中田さんは「期