歌舞伎役者の市川團十郎さんが2026年3月10日にブログを更新し、14歳長女・麗禾さん（市川ぼたん）と12歳長男・勸玄くん（市川新之助）への思いを伝えた。「今日ついに、麗禾の身長を勸玄がこえました！」團十郎さんは「今日は家から劇場まで」と題したブログエントリーを公開し、通勤に２時間40分かけたことを報告した。静岡での公演を終えて、帰宅途中だとして「なんかさ、家に帰りたいって、思ってしまう、明日から4日離れます、