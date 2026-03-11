東日本大震災から15年。地震が発生した午後2時46分に各地で黙とうが捧げられました。地震の死者は1万5901人、2519人が今も行方不明となっています。また、関連死は3810人に上ります。 【写真を見る】東日本大震災から15年大分で津波避難訓練、住民700人が参加高台の公園目指して避難 福島県主催の追悼式には高市総理が出席し、「大きな犠牲のもとに得られた貴重な教訓を風化させることなく後世に継承して参ります」と述べま