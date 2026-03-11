地方創生に役立ててもらおうと、千葉県にある歯科技工専門の総合商社が企業版ふるさと納税を活用して大分県に4000万円を寄付しました。 【写真を見る】千葉の歯科商社が企業版ふるさと納税で大分県に4000万円寄付 寄付をしたのは、千葉県で歯科技工物の販売などを手がける「成田デンタル」です。 11日は成田デンタルの堤大輔社長が県庁を訪れ、企業版ふるさと納税を活用して4000万円を寄付するため、目録を佐藤知事に手渡しまし