【モデルプレス＝2026/03/11】お笑いコンビ・令和ロマンのくるまが3月10日、テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（毎週水曜深夜1時56分〜）に出演。女優でタレントのMEGUMIとの交際報道について言及した。【写真】M-1二連覇31歳芸人、交際報道受け「あのときと同じ服」着用する姿◆くるま「お騒がせしました」同番組に出演していたお笑いタレントの永野が「いいんですよ。自由ですから、恋愛は。ですけど…びっくり