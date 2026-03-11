クリエイティブオフィス企画・運営、築古ビル再生事業のリアルゲイトは、東京都渋谷区にある築50年の老朽ビルを全面改装し、店舗とオフィス、ホテルの複合施設「JINNAN VALLEY（ジンナンバレー）」（渋谷区神南）を開業する。経年が生んだ豊かな風合いや素材感をデザインの核に据え、多様な文化と価値観が交差する神南らしさを強調する施設とする。【こちらも】横浜の「モザイクモール港北」、大規模リニューアルで夏までに27店