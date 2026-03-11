大相撲春場所４日目の１１日、横綱大の里（２５）（二所ノ関部屋）が、日本相撲協会に休場を届け出た。大の里の休場は左肩を痛めて千秋楽を休場した昨年九州場所以来、２場所ぶり２度目。大の里は初日に若隆景に敗れて横綱昇進後では初の黒星発進となると、２日目も新小結の熱海富士に苦杯を喫し、３日目には横綱初挑戦の藤ノ川に金星を与えてまさかの３連敗と不振に陥っていた。