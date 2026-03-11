【モデルプレス＝2026/03/11】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが3月9日、自身のInstagramを更新。こうとのデートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】登録者数180万人超YouTuber「仲良しすぎてニヤけた」復縁した美人彼女とのデートショット◆こう＆ピンちゃん、焼肉デートショット公開ピンちゃんは「こういう日がずっと続けばいいのにって思う休日」とつづり、こうとの仲睦まじい様子を動画や写真で披露