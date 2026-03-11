巨人の田中将大投手（３７）が１０日、東日本大震災から１５回目の「３・１１」を迎える心境を明かした。「当時、被災地の惨状を目の当たりにし、『自分は野球をしていいのだろうか』という葛藤もありました。その中で、試合を見てもらった被災者の方々に『元気をもらいました、ありがとう』と言葉をかけていただいたことが、逆に自分の力になりました」１３年には２４勝０敗、防御率１・２７で楽天初のリーグ優勝、日本一に