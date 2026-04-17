◇プロ野球 セ・リーグ 巨人4-3阪神（16日、甲子園球場）巨人の田中将大投手が阪神戦に勝利し、日米通算202勝目を達成。試合後、喜びのコメントをしました。田中投手は初回に2失点を許しますが、常にリードを保ち試合を作ります。この日は6回82球、7被安打、無四球、3失点の力投でチームの勝利に貢献し、日米通算202勝目をつかみました。試合後、田中投手はこの日の投球内容について、「なかなか狙ったところに決まらず、苦しい投