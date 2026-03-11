心中覚悟だ――。ＷＢＣ連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は１０日、１次ラウンドＣ組のチェコ戦（東京ドーム）に９―０の大勝。見事な全勝突破を決め、前回大会から続く連勝記録を最多タイの「１１」に伸ばした。井端ジャパンがプラン通りにマイアミ決戦に準備を整えた。この日は大谷翔平（３１＝ドジャース）と鈴木誠也外野手（３１＝カブス）が欠場。抜群の存在感で開幕から打線をけん引している主軸２人に休養を与え