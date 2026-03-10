世界を舞台に活躍するLE SSERAFIMの楽曲が、プロの目から見てもいかに過酷であるかが語られた。【映像】LE SSERAFIMの難易度MAXなダンス（実際の映像）3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。三次審査のAチームの課題曲がLE SSERAFIMの『UNFORGIVEN』に決定したことが発表されると、スタジオの指原莉乃は「難しいでしょう！」と即座に反応すると、LE SSERAFIMのメンバーであるSAKURAは「難しいのよ」