ピークを迎えたスギ花粉の飛散でアレルギー患者が増加しています。こうした中、目薬が苦手な子どもでも使いやすい治療薬の需要が高まっています。 【写真を見る】スギ花粉がピーク、次はヒノキへ急増する子どもの花粉症…需要高まる「塗る目薬」 まとまった雨がない予想が続く向こう1週間。空気の乾燥が続くため花粉は飛びやすくなります。 若林菜友気象予報士：「九州では例年スギ花粉のピークは3月