【“デスクまわり”アップデート大作戦】後回しにしがちな「モニターアーム」だが、対応するデスクやモニターに制限があることを考えると、モニターアームありきで模様替えを考えていくのもひとつの手だ。ここでは最近発売された3つの新製品をチェックしよう。＊＊＊モニターアームの定番といえば、エルゴトロンを真っ先に思い浮かべる人も多いかもしれない。しかし、昨今はワークチェアブランドとして知られる「COFO（コ