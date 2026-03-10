大分県立高校の一次入試が10日から始まり、会場では受験生が緊張した表情で試験に臨んでいます。 【写真を見る】大分県立高校の一次入試が始まる合格発表は13日 県立高校の一次入試は、全日制38校と定時制4校で行われています。このうち、普通科と理数科あわせて264人の募集に対し、376人が志願している大分舞鶴高校では緊張感漂う中、受験生が試験に臨んでいます。 10日は午前中に理科と国語、英語、午後に社会と数学の筆記