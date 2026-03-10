CNNの取材に答えるイラン最高指導者事務局の外交政策顧問カマル・ハラジ氏＝イラン首都テヘラン/Clipped From Video/CNN via CNN Newsource（CNN）イラン最高指導者事務局の外交政策顧問カマル・ハラジ氏は9日、首都テヘランで行われたCNNの単独インタビューで、イラン政府は米国との長期戦に備えていると警告し、湾岸諸国に対する攻撃を続ける可能性を示唆した。湾岸諸国がトランプ米大統領に紛争から手を引くよう促すことを狙っ