タレントで歌手の北山宏光（40）が、7日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演し、所属事務所について語った。23年8月で「Kis−My−Ft2」を卒業し、ジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）を退所。同9月から、滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所TOBEに所属している。大所帯だった古巣との違いを問われた。「もう立ち上げの状態なので、マンションの一室にホワイトボードを立てて、それで…」。MCの今田