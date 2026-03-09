イランの最高指導者アリ・ハメネイ師が殺害されたことを受け、後継者に次男のモジタバ・ハメネイ師（56）が選出された。この異例の「世襲」劇の舞台裏と今後の展望について、テレビ朝日外報部の大原武蔵記者が解説した。【映像】AI画像？ ハメネイ師とモジタバ師の親子写真大原氏によると、新たに選出されたモジタバ師は、最高指導者に就くために必要な「アヤトラ」という宗教的地位をすでに満たしている人物である。1980年代