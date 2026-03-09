3月2日放送のOBSラジオ「加藤秀樹が語る 日本の未来構想」では、選挙後の政治のあり方や政府が打ち出した「国民会議」の実態、そして生活に直結する物価高対策について語った。 【写真を見る】5兆円投じて効果は10分の1…「食料品消費税ゼロ」のコスパの悪さ形骸化する『国民会議』の実態 緊迫するイラン情勢…物価に直結 加藤氏は、「選挙は『始まり』である」と強調する。選挙期間中、政治家や政党は、私たちに耳当たりの良