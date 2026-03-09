元NMB48でタレント・渡辺美優紀が7日、自身のインスタグラムで私服ショットを公開。ファンを歓喜させた。 【写真】アイドル時代と雰囲気違う？ フェミニンタッチのメイクに輝くデコルテ 渡辺は「ナチュラルで落ち着いたフェミニンメイクな感じにしてもらいました」と記し、ふんわり感のある淡い黄色のトップスを着たショットを投稿。胸まで届く長い髪は片側だけ前に流し、後ろに流した逆サイドは耳元に上品なアクセサリ}