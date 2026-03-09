元NMB48でタレント・渡辺美優紀が7日、自身のインスタグラムで私服ショットを公開。ファンを歓喜させた。



【写真】アイドル時代と雰囲気違う？ フェミニンタッチのメイクに輝くデコルテ

渡辺は「ナチュラルで落ち着いたフェミニンメイクな感じにしてもらいました」と記し、ふんわり感のある淡い黄色のトップスを着たショットを投稿。胸まで届く長い髪は片側だけ前に流し、後ろに流した逆サイドは耳元に上品なアクセサリーが光る。何より全開となったデコルテの美しさに目がいく。



さらに「3～5枚目は私服のオフショット」とつづり、白のインナーに赤いカーディガンを羽織り、デニム地のジャンパースカート姿を披露した。小さなハートがちりばめられたブラウンのカバンもコーデとの相性が良くオシャレ。加えて、ロングコートに、キャップをかぶった姿もアップし、甘さと大人な印象が絶妙な印象の1、2枚目とは印象がらり、また違った魅力を感じさせる。



ファンからも「ぶっ飛び可愛い」「後半のおすがた好きすぎる」「物凄くナチュラル」「私服本当に可愛い」「とってもオシャレ」と称賛のコメント。フェミニン＆私服でとりこにしていた。



渡辺は1993年生まれ、奈良県出身。2010年10月に発足したNMB48の1期生メンバーで、歌手・山本彩とWエースとしてグループをけん引。「みるきー」の愛称で親しまれ、選抜総選挙で最高12位に入るなど安定した人気を誇り、16年に卒業した。18年に芸能活動を再開した。



（よろず～ニュース編集部）