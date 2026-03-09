ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ『モンスターズ・インク』映画第3作が企画中であることが分かった。米が伝えた。 ピクサーの最高クリエイティブ責任者であるピート・ドクターのインタビュー内にて明らかになった。現在は企画段階にあり、公開時期などは明らかになっていない。 2001年に第1作が公開された『モンスターズ・インク』は、「人間の子供の悲鳴」をエネルギ