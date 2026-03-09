ノイエ・クラッセ初のセダンBMWは3月18日、新型EV『i3』を発表する予定だ。主力モデルである『3シリーズ』のフル電動バージョンで、ノイエ・クラッセ（Neue Klasse）ラインナップの第2弾となる。【画像】3シリーズのEV、まもなくデビュー！【新型BMW i3のプロトタイプを詳しく見る】全32枚I3という名称は、2010年代の電動ハッチバックから引き継いだ。発売されたばかりのSUV『iX3』と多くの共通点を持ち、新世代のシャープなデザ