人気を誇るＹｏｕＴｕｂｅｒで、原宿クリエイター・しなこが「大手術」を行うと報告した。８日までに自身のインスタグラムを更新し、「手術します！！応援コメントお願いします」と投稿。ショート動画をアップし詳細を語った。「私は、顎変形症っていう、アゴがね、横にずれてるタイプの人間なんですよ。アゴずれを直すために矯正をずっとやってきました」という。現在、上の歯は裏側矯正、下の歯はワイヤー矯正をつけている