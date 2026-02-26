【女子旅プレス＝2026/03/16】東京・原宿に「クレープとエスプレッソとジェラートと」がオープン。パリパリ食感の“黄金クレープ”と、店内で手作りされる20種類の本格ジェラートを同時に楽しめる新スタイルの店舗として、既存店「ジェラートとエスプレッソと」をリニューアルする形で営業する。【写真】原宿に新エンタメ施設「カワイイモンスターランド」2025年冬開業◆こだわりの“パリパリ食感”な黄金クレープ看板メニューは、