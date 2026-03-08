「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン４−３オーストラリア代表」（８日、東京ドームオーストラリアが痛恨の逆転負け。３連勝とならず、１次リーグ突破はお預けとなった。七回に逆転され、八回にも重い２失点。だが、九回も２本のソロで追い上げるなど、侍ジャパンを苦しめた。この日は「天覧試合」で、試合終了後は侍ジャパンの選手が整列。バルコニー席で観戦していた天皇皇后両陛下、