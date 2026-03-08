大きなクチバシと鋭い眼光で"動かない鳥"として知られるハシビロコウ。 【写真】大人気！ハシビロコウの後頭部 強面で独特なイメージを覆すような「後頭部」の可愛らしさが、SNSで注目を集めている。 今回話題となったのは、島根県松江市の「松江フォーゲルパーク」で撮影された1枚の写真。そこに映っているのは、トレードマークの大きなクチバシではなく、強面の表情からは想像がつかない、ヒヨ